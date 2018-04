"Fue él". Gabriel Montaño (22, arriba) señaló a un hijo del asesinado "Catita" Moreno (abajo) como el autor del golpe con una piedra que le hizo perder para siempre su ojo izquierdo.

"Yo no tengo ninguna bronca con él porque eso no me va a volver el ojo, pero me gustaría que por lo menos siga preso y no que salga como me dicen por ser menor". Gabriel Montaño (22) salió algo disgustado pero convencido de que un chico de 17 años, al que ayer reconoció en rueda de personas, fue el que la madrugada del pasado 11 de marzo insultó a un grupo de jóvenes de orientación homosexual, como él, y le asestó un golpe con una piedra haciéndole perder para siempre la visión de su ojo izquierdo. Ese episodio ocurrió en inmediaciones de Salta y Alberdi, Capital, cuando Montaño y otros jóvenes salían de un boliche.



El chico que Montaño señaló en una audiencia encabezada por el juez de Menores Jorge Toro, es hijo de Marcelo Andrés "Catita" Moreno, un hincha del club San Martín, que fue asesinado a cuchillazos y luego quemado en un contenedor de basura por otro simpatizante de esa parcialidad, el "Chino" Víctor Ariel Díaz (37) el 19 de abril de 2015. Por ese crimen, Díaz fue condenado a 11 años y 10 meses de cárcel.



¿Cómo se supo que el ataque homofóbico pudo cometerlo uno de los 7 hijos del "Catita"? "Un día estaba en la parada del colectivo cuando se me acerca un chico y me dio el nombre y dónde vivía, en La Rioja Chica (Concepción), le pasé el dato a la Policía, lo detuvieron y hoy lo reconocí, fue él", dijo ayer Montaño.



El menor ya se abstuvo de declarar ante el juez Toro por consejo de su defensor, César Jofré, quien ayer participó también de la audiencia y no quedó muy convencido con el resultado. "Me parece muy llamativo que (Montaño) se demorara como 10 minutos y que lo hiciera poner en varias posiciones antes de identificarlo, cuando lo normal es que lo hubiera reconocido a primera vista", dijo el letrado.



El menor quedó sospechado de cometer el delito de lesiones gravísimas, por la pérdida irreparable de un órgano de su cuerpo.