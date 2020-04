Sucedió en Catamarca cuando una enfermera, perteneciente al Municipio de Recreo, le solicitó al intendente de la localidad unos barbijos para poder continuar con el control que estaban efectuando sobre una ruta.

Según su propio relato, la mujer le solicitó al funcionario barbijos para sus compañeros, ya que estaban poniendo en riesgo su salud. En ese momento, Luis Polti le entregó algunos y se retiró del lugar.

Pero eso no quedó ahí. Al otro día, el intendente citó a la empleada para tener una reunión y no sólo la retó por su pedido, sino que la humilló y la dejó a disponibilidad.

“Me vas a dejar hablar a mí. La próxima vez que me faltés el respeto, no me va a temblar la mano para echarte. A mí no me contestés, no me levantés la voz. No sos quién para venir a decirme a mi. Entendé que yo soy el intendente”, se escucha en un audio que se filtró de ese encuentro.

“Nunca imaginé que iba a tratarme de esa manera porque no tenía motivo. Si yo le hubiese faltado el respeto, le hubiese pedido disculpas”, dijo la enfermera después del encuentro.

Desde ese incidente, la mujer no volvió a trabajar porque Polti le dijo que la dejaba a disponibilidad.

