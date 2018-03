Cristian "Nano" Cortez, el joven atacado y con "muerte cerebral".

Un joven de 18 años quedó con "muerte cerebral" a última hora del miércoles, en Rawson, luego de recibir una violenta golpiza por parte de un grupo de al menos cinco sujetos, quienes lo atacaron porque le atribuían haber robado, junto a un cómplice, el teléfono móvil a un chico de 15 años. El otro supuesto ladrón pudo escapar luego de los primeros cruces, dijeron fuentes policiales.



La víctima de la tremenda paliza es Cristian "Nano" Cortez, de 18 años y domiciliado en el barrio Río Blanco, Rawson. La familia del joven aseguró que la lesión cerebral que sufrió es irreversible y por eso la madre de Cortez se manifestó indignada: "van a pagar por lo que hicieron", dijo públicamente.



Todo ocurrió alrededor de las 23,15 del miércoles cuando un jovencito de 15 años caminaba por Vidart, casi frente a la cerámica San Lorenzo (ex Scop), en Rawson, y dos sujetos con una punta, lo interceptaron para robarle el celular.



La versión policial es que esos dos delincuentes lograron su propósito y siguieron caminando al Sur por Vidart, seguidos por la víctima. Y fue ahí que el chico presenció cuando un grupo de muchachos que observó el robo previo, encaró a golpes a los dos sospechosos hasta que uno de ellos pudo escapar. El otro, Cortez, nada pudo hacer contra la violenta mayoría.



Cuando llegó la Policía, se lo llevó en un patrullero pero como empezó a descomponerse no llegó a los calabozos de la seccional 25ta. y lo trasladaron al hospital Rawson, donde evaluaron que estaba muy grave.



En la Policía aseguran que al menos hasta ayer no había detenidos y que investigaban para determinar quiénes fueron los responsables del ataque.



Para los pesquisas, todo hace suponer que el caso derivará en un homicidio, aunque será el juez de Instrucción Benedicto Correa quien determine quiénes deberán responder por ese delito.





El padre de Cristian, dijo que su estado es "irreversible".