Un policía de la Provincia de Buenos Aires, mató anoche a un presunto delincuente que quiso robarle las pertenencias cuando iba en su auto vestido de civil y rumbo a su vivienda de la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron hoy voceros policiales y judiciales.



El hecho fue en las inmediaciones del Barrio Néstor Kirchner de la mencionada localidad bonaerense, donde un oficial principal que estaba en su auto Fiat Palio fue sorprendido por una pareja que se subió al vehículo y lo obligaron a conducir hacía un lugar oscuro.



Los ladrones armados comenzaron a despojarlo de sus pertenencias sin saber que estaban ante un policía, agregó la información.



Seguidamente, los individuos se bajaron del auto una vez concretada la maniobra, pero detrás de ellos se bajó el policía que se identificó como tal y los enfrentó a los tiros.



Tras el ataque, un asaltante de 23 años cayó abatido en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba logró darse a la fuga.



Al lugar llegaron policías de la Comisaría 1ra de José C. Paz para tomar intervención, que secuestraron un arma de fuego calibre 22 tirada al lado del cuerpo del fallecido.



Las fuentes judiciales contaron que la Fiscalía Descentralizada de 23 de Malvinas Argentina con intervención en la causa decidió no tomar temperamento contra el policía al estimar que actuó en defensa propia.