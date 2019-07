Agustina Vera es una joven de 20 años, quien denunció a su hermano Tomás Vera, de 18 años por violencia de género, tal como lo relató en las redes sociales y lo confirmaron en la comisaría de 25 de Mayo.

Según lo que cuenta, su hermano hace varios años la somete a "violencia física y verbal". "Mis amigos íntimos saben bien la clase de relación que tengo", expresó.

Del mismo modo, resaltó que debe soportar una mala convivencia todos los días. "Me cansé, hoy me miro al espejo con la cabeza llena de moretones, la cara hincha y el cuello marcado y me digo a mí misma, basta", detalló.

La hermana del joven denunciado en la Comisaría para la Mujer por agresión dijo que no sólo ella sufre tales agresiones, sino que su mamá también. "Me dejo de callar", sentenció.

Además, cerró con una fuerte frase: "Que la condena social no lo deje olvidarse de que si nos toca a una, nos toca a todas"