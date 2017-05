Un verdulero denunció que ayer a la 1.45 fue emboscado por dos sujetos armados con una punta cuando iba en su Fiat Uno por Paula A. de Sarmiento y Costa Canal, Rivadavia. Juan Díaz (36), la víctima, dijo que “los ladrones me metieron a una calle cerca de Villa Lourdes, huí corriendo y dejé el auto. Me robaron la documentación, cigarrillos y me rompieron dos vidrios”.