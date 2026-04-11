A hora de iniciar el operativo de búsqueda, apareció el sanjuanino que había desaparecido hace cinco días

Desde la Policía de San Juan informaron que apareció sano y salvo el hombre desaparecido.

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente apareció el sanjuanino que era intensamente buscado. Se trata de Santiago Emiliano Paredes, de 38 años, cuya desaparición había generado preocupación tanto en su entorno familiar como en la comunidad. Su familia no sabía de su paradero desde el pasado 6 de abril de 2026.

Según informaron fuentes de la Policía de San Juan, el hombre fue hallado exactamente dos horas después de haberse formalizado el operativo "San Juan Te busca". Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni sobre su estado de salud.

La familia de Paredes había encabezado una intensa búsqueda durante los últimos días, difundiendo su imagen y solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.