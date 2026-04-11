    • 11 de abril de 2026 - 21:31

    A hora de iniciar el operativo de búsqueda, apareció el sanjuanino que había desaparecido hace cinco días

    Desde la Policía de San Juan informaron que apareció sano y salvo el hombre desaparecido.

    desaparcjkjud
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de varios días de incertidumbre, finalmente apareció el sanjuanino que era intensamente buscado. Se trata de Santiago Emiliano Paredes, de 38 años, cuya desaparición había generado preocupación tanto en su entorno familiar como en la comunidad. Su familia no sabía de su paradero desde el pasado 6 de abril de 2026.

    Leé además

    El Carli cayó con una moto robada en el 2025.

    Cayó "El Carli" con una moto robada en Chimbas tras un operativo
    Imagen ilustrativa.

    Capital: lanzan operativo gratuito de atención oftalmológica para chicos

    La familia de Paredes había encabezado una intensa búsqueda durante los últimos días, difundiendo su imagen y solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

    Afortunadamente, el desenlace fue positivo y llevó alivio a sus seres queridos, que aguardaban noticias con gran preocupación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Controles, rutas y consejos: cómo será la Semana Santa en San Juan

    Semana Santa: controles, rutas y claves del operativo de seguridad en San Juan

    Natalio Di Módica.

    Caso Natalio Di Módica: liberaron al empresario acusado de extorsionar a vecinos y le impusieron restricciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Intensa búsqueda por un hombre de 38 años desaparecido. 

    Intensa búsqueda de un sanjuanino desaparecido hace cinco días

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Arce, el empleado de comercio de Santa Lucía que no se frenó en ningún momento para acosar y abusar de una menor.

    Acosó y abusó de una menor usando hasta el celular de su hija: fue condenado pero quedó libre

    Por Germán González