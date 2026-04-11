Intensa búsqueda de un sanjuanino desaparecido hace cinco días

Se trata de Santiago Emiliano Paredes, de 38 años. Las autoridades iniciaron la intensa búsqueda y solicitan colaboración de todos para dar con su paradero.

La Policía de San Juan activó este sábado el operativo "San Juan Te Busca" para dar con el paradero de un sanjuanino desaparecido hace cinco días. Se trata de Santiago Emiliano Paredes, un hombre de 38 años que fue visto por última vez el pasado 6 de abril de 2026. La familia del hombre encabeza la intensa búsqueda.

Según la información oficial difundida, Paredes posee una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,68 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello corto, lacio y de color castaño oscuro. Entre sus rasgos distintivos se destacan su rostro de forma cuadrada, una nariz convexa de tipo aguileña y boca grande con labios medianos.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía una remera negra de manga corta con la inscripción “Nike” y un pantalón de jean claro, datos que podrían resultar clave para su identificación.