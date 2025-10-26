Activaron el protocolo de búsqueda por un adulto mayor que desapareció este domingo Se trata de un hombre de 76 años.

La Policía de San Juan activó el protocolo San Juan te busca para tratar de dar con el paradero de un hombre que se encuentra desaparecido.

Se trata de Angel Eduardo Correa, de 76 años, quien falta de su domicilio desde la primera hora de este domingo.

Mide 1,60, es de tez trigueña, de contextura física delgada, ojos marrones y como características físicas tiene cabello cano rasurado.

Al momento de su desaparición vestía pantalón gris, chomba blanca desteñida con rayas verdes horizontales, alpargatas negras y zapatillas color azul con suela blanca.

Cualquier dato comunicarlo al 911 o en la sede policial más cercana al domicilio.