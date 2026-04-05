Afirman que el cuerpo de Alberto Quiroga "llevaría entre cinco y seis días muerto"

El fiscal Ignacio Achem detalló cómo se encontró el cuerpo de Alberto Quiroga y de qué manera se produjo el hallazgo en una zona rural de 25 de Mayo.

El fiscal de la Unidad Fiscal Genérica, Ignacio Achem, brindó este domingo precisiones clave sobre el hallazgo del cuerpo de Alberto Quiroga, el fotógrafo que era intensamente buscado desde hacía más de ocho días en San Juan, y aseguró que, por el estado en el que fue encontrado, el hombre llevaría entre cinco y seis días fallecido.

“Hay muchísimos indicios que nos llevan a la hipótesis de que el cuerpo hallado es el del fotógrafo Alberto Quiroga. Si bien la confirmación formal la debe realizar el equipo forense, tanto la moto como la vestimenta pertenecen a él. También hay bolsos que indicarían que serían de su propiedad”, explicó el funcionario judicial.

Achem detalló que llegó al lugar junto a personal policial y miembros de la Justicia, aunque la investigación quedó luego en manos de la Unidad de Delitos Especiales. “Todo indica que se trata de Quiroga, con un desenlace lamentable”, resumió.

El hallazgo se produjo en una zona rural de monte, un campo sin cultivar en el departamento 25 de Mayo, un área de difícil acceso que había sido incluida en los rastrillajes de los últimos días.

Según relató el fiscal, el descubrimiento fue realizado de manera fortuita por un grupo de personas que se encontraba cazando en el lugar. “Habían ingresado por otro sector, lindante a un río seco, y mientras seguían a lo que señalaron era un chancho jabalí se toparon con esta situación. Les generó estupor, por lo que salieron hasta encontrar señal de celular y dieron aviso a las autoridades”, indicó.