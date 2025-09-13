Albardón: una vecina murió tras descompensarse en la plaza principal El hecho ocurrió este sábado por la mañana. A pesar de los intentos de reanimación, la mujer no pudo ser salvada.

La tranquilidad de la plaza departamental de Albardón se vio sacudida este sábado, alrededor de las 11:30, cuando una mujer se desplomó repentinamente frente a vecinos que circulaban por el lugar.

De inmediato, dos policías que estaban cerca se acercaron a asistirla y comenzaron a practicarle maniobras de RCP durante más de diez minutos, mientras los presentes trataban de colaborar en la emergencia. La mujer fue identificada como Margarita Soria de Rosado, vecina de Campo Afuera.

Minutos después, personal de salud llegó hasta el sitio y continuó con las tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la vecina falleció en el mismo lugar.

Tras el hecho, la zona fue cercada por efectivos policiales para permitir el trabajo de las autoridades y el tránsito en torno a la plaza se vio parcialmente desviado.