Diario de Cuyo | HOME | Policiales
| SAN JUAN TE BUSCA

Alerta: buscan dar con una adolescente de 14 años que lleva 48 horas sin volver a su hogar

Se trata de Bianca Martina Antúnez, quien fue vista por última vez el pasado 5 de agosto.

Por Redacción Diario de Cuyo

Alerta: buscan dar con una adolescente de 14 años que lleva 48 horas sin volver a su hogar Alerta: buscan dar con una adolescente de 14 años que lleva 48 horas sin volver a su hogar

Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este jueves se activó el protocolo “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que lleva 48 horas sin regresar a su hogar.

La jovencita fue vista por última vez el pasado 5 de agosto. En cuanto a sus características particulares, es de contextura física pequeña, tez trigueña, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Su cabello es negro, corto y lacio. La última vez que la vieron vestía una calza de color morado con blanco, un sweater cuello alto verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.

Cualquier dato que pueda colaborar sobre la chica, comunicarse de manera anónima el 911 o dar aviso en la Comisaría más cercana.

Más de Policiales

Ver más »