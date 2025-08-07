Alerta: buscan dar con una adolescente de 14 años que lleva 48 horas sin volver a su hogar

La jovencita fue vista por última vez el pasado 5 de agosto. En cuanto a sus características particulares, es de contextura física pequeña, tez trigueña, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Su cabello es negro, corto y lacio. La última vez que la vieron vestía una calza de color morado con blanco, un sweater cuello alto verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.