Amenazó al dueño de una casa con un cuchillo para robarle, pero fue detenido La policía consiguió apresar a un hombre en inmediaciones del lugar. Además, en otros hechos, detuvieron a un menor y a una pareja.

La policía detuvo a un hombre en calle Salta y Reconquista luego de que intentara entrar a un domicilio y amenazara al dueño del lugar con un cuchillo.

Según informaron oficialmente, el sujeto- de quien no se brindó su identidad- quedó detenido por robo agravado.

En otro procedimiento también de la policía del Comando Radioeléctrico Norte, un menor de un menor de 15 años fue aprehendido por sustraer herramientas y una máquina hidrolavadora de un local comercial en calles Alem y Neuquén.

El adolescente fue vinculado a un sumario provisional por directivas de la doctora Elizondo Claudia, del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Detenidos por arrebato de un celular

Una pareja fue detenida por la Policía en el barrio Neuquén de Rawson acusada del delito de robo arrebato. Se trata de Daiana Rita Escobar (26) y Jesús Marcelo Escobar (23), ambos con antecedentes policiales.

Según informaron fuentes de la fuerza, el hecho ocurrió en la Plaza del Barrio Neuquén, donde un hombre de 62 años denunció que le habían robado su celular Samsung A4.

Tras un rápido operativo, los efectivos interceptaron a los sospechosos y procedieron a su detención, recuperando el teléfono sustraído. La pareja quedó a disposición de la Justicia.