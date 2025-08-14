Asalto con arma de fuego en una verdulería terminó con dos detenidos: uno estaba escondido debajo de una cama La Policía secuestró un revólver calibre .32 Special (sin cartuchos pero apto para el disparo) y la ropa utilizada en el robo.

Un violento asalto ocurrido en la noche de este miércoles en una verdulería de Rawson derivó en un amplio operativo policial que finalizó con la detención de dos jóvenes en Pocito.

El hecho se registró alrededor de las 21.10, en el comercio “Joaquina”, ubicado sobre calle Perona antes de Alvear, en Villa Cenobia Bustos. Según informaron fuentes policiales, un empleado de 25 años atendía al público cuando dos hombres con cascos oscuros ingresaron al local. Armados con un revólver, le apuntaron y le robaron dos costosos celulares: un Xiaomi Redmi 11 y un Motorola G32.

Tras el atraco, los ladrones escaparon en una motocicleta Honda Titan 150 cc gris. Con las características aportadas por la víctima, la Policía montó un operativo cerrojo que permitió localizarlos en Barrio San Martín II, Pocito. Allí fue detenido Nahuel Ibáñez (23), oriundo del Barrio Conjunto 7, junto a la moto utilizada y dos cascos negros.

El segundo sospechoso, Kevin Rojas (21), fue localizado en una vivienda del mismo barrio. Con orden de allanamiento de la UFI de Delitos contra la Propiedad, personal policial ingresó al domicilio y lo halló escondido debajo de una cama. En el fondo de la propiedad también se secuestró un revólver calibre .32 Special (sin cartuchos pero apto para el disparo) y la ropa utilizada en el robo.

Ambos fueron trasladados a Comisaría 6ª de Rawson y quedaron a disposición de la fiscal Paula Arredondo, acusados de robo agravado con uso de arma de fuego.

En el procedimiento participaron efectivos de Comisaría 6ª, Seccional Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y Motorizada de la Unidad Coordinadora.