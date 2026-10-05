Asesinaron a un profesor de 28 años en Salta y su familia asegura que cuatro hombres lo emboscaron

Hernán Velarde, un profesor de Educación Física de 28 años, fue asesinado el sábado por la noche en el barrio Miguel Ortiz, en la ciudad de Salta, después de un violento episodio ocurrido en plena vía pública. Según denunciaron sus familiares, habría sido emboscado por cuatro hombres, aunque la mecánica exacta del ataque todavía es investigada por la Justicia. Hasta el momento no se informaron detenciones.

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El hecho ocurrió sobre calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, en la zona norte de la capital salteña.

La primera alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 pasadas las 19, cuando vecinos denunciaron una pelea entre varias personas.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a Velarde tendido en la calle. Los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación y solicitaron una ambulancia.

Poco después arribó personal del Samec, que constató que el joven ya había muerto.

Quién era Hernán Velarde y qué se sabe del ataque

La víctima fue identificada como Hernán Velarde, de 28 años y profesor de Educación Física. Su identidad se conoció horas después del crimen, cuando familiares y allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales y a exigir justicia.

Según la versión difundida por la familia, Velarde habría sido abordado y atacado por cuatro hombres en plena vía pública.

Sin embargo, ese punto todavía debe ser establecido formalmente por los investigadores.

En las primeras horas posteriores al hecho, Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, había informado que la fuerza recibió una alerta por una pelea entre varias personas.

“Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, explicó Aguilera sobre la información preliminar con la que contaban los investigadores.

La Policía indicó inicialmente que uno de los grupos se encontraba reunido en el lugar y que posteriormente se produjo una gresca. Después del enfrentamiento, Velarde quedó tendido sobre la calle.

Los investigadores buscan ahora determinar cómo comenzó el episodio, quiénes participaron y qué ocurrió en los minutos previos a la muerte del profesor.

También intentan establecer si durante el ataque se utilizó algún arma u otro elemento.

Ante esa consulta, Aguilera había señalado durante las primeras horas de la causa: “No tengo precisiones todavía”.

La familia de Hernán Velarde pide justicia y no hay detenidos

Tras confirmarse la muerte, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) comenzó a realizar pericias en el lugar.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta la escena y ordenó las primeras medidas para reconstruir lo sucedido.

Los especialistas trabajaron para levantar rastros, documentar la zona y reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Además, se dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia y determinar con precisión la causa de la muerte.

Mientras avanza la investigación, la familia de Velarde comenzó a reclamar justicia en las redes sociales y sostiene que el joven fue víctima de una emboscada.

Hasta el momento, no se informaron detenciones por el crimen.

“Por el momento no tenemos disposición judicial de la detención de ninguna persona”, había explicado Aguilera durante las primeras horas de la investigación.

La causa deberá determinar ahora si Velarde participó de una pelea entre grupos, como surgió inicialmente del llamado al 911, o si fue atacado directamente por cuatro hombres, como sostiene su familia.

También será clave establecer quiénes estaban en el lugar, qué intervención tuvo cada uno y qué lesiones provocaron finalmente la muerte del profesor de Educación Física.