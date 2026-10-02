Atacó con un cuchillo a un guardia en un reconocido local de comidas y terminó condenado con cárcel

Un hombre que intentó atacar con un cuchillo a un vigilador de un local de comidas terminó condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo en San Juan. Se trata de Cristian Fabián Abrego, quien además fue declarado reincidente y quedó bajo prisión preventiva tras un acuerdo de juicio abreviado.

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El episodio ocurrió el viernes 25 de septiembre, alrededor de las 21:04, en el ingreso del comercio La Regional, dedicado a la venta de comidas. Según la investigación, Abrego intentó ingresar al establecimiento, pero el vigilador de la empresa S.U.A.T. se lo impidió porque el local había dispuesto ejercer el derecho de admisión debido a anteriores inconvenientes relacionados con desórdenes y su excesivo consumo de alcohol.

Cuando el empleado de seguridad le pidió que se retirara, Abrego habría reaccionado de manera violenta. Extrajo un cuchillo tipo Tramontina de entre sus prendas e intentó atacar al vigilador, mientras lo insultaba. La agresión no llegó a provocar lesiones, ya que ambos comenzaron a forcejear hasta que el trabajador logró zafarse.

Tras el episodio, Abrego se dirigió hacia calle Libertador y caminó unos metros en dirección a General Acha, donde arrojó el cuchillo en el cantero de un árbol. La víctima lo siguió y continuó alertando sobre lo ocurrido.

La situación tuvo otro capítulo cuando el acusado subió a un colectivo de la empresa Albardón. El vigilador advirtió al chofer que el pasajero había intentado agredirlo y le pidió que no continuara la marcha. El conductor se comunicó con el 911 y abrió las puertas, por lo que Abrego descendió y escapó nuevamente.

El hombre huyó por Libertador hacia Tucumán, luego tomó por esa calle hacia el sur hasta Laprida y continuó hacia el este. Mientras lo perseguía, el vigilador mantenía contacto telefónico con el 911 e informaba a la Policía sobre sus movimientos.

Finalmente, personal de la Policía Ciclista lo aprehendió en calle Laprida, entre Rioja y Jujuy. En paralelo, efectivos realizaron un rastrillaje y encontraron el cuchillo en el cantero donde había sido descartado.

La intervención quedó en manos de la UFI Flagrancia. El fiscal Fernando Bonomo, junto con la ayudante fiscal Liliam Mari, impulsó el procedimiento que concluyó con un acuerdo de juicio abreviado.

Abrego fue condenado por el delito de abuso de arma a un mes de prisión efectiva. Además, la Justicia dispuso su declaración de reincidencia y prisión preventiva.