La amenazaron con un cuchillo cuando salía de trabajar y le robaron la bicicleta en plena siesta

Una mujer de 50 años fue abordada por un joven en calle Benavídez, entre Necochea y Ruta 40. La amenazó con un cuchillo y tuvo que entregar su bicicleta.

Una trabajadora de 50 años, de apellido Astudillo, fue víctima de un robo el sábado por la tarde, cuando salía de trabajar en una fábrica y circulaba en bicicleta por calle Benavídez, entre Necochea y Ruta 40, en Capital. El episodio ocurrió alrededor de las 15, en plena siesta y en una zona de escaso movimiento.

Según relató la damnificada, un joven de unos 20 años la interceptó y comenzó un forcejeo para quitarle la bicicleta. Durante el enfrentamiento, el atacante la amenazó con un cuchillo, por lo que finalmente la mujer tuvo que soltar el rodado para evitar que la situación pasara a mayores.

Después del robo, Astudillo corrió hasta una garita ubicada frente al lugar, donde pudo pedir auxilio y desde allí dieron aviso a la Policía. La mujer realizó posteriormente la denuncia en la Comisaría 2ª.

La trabajadora contó que la zona suele ser transitada por empleados de una fábrica y que otros trabajadores también fueron víctimas de robos, principalmente de mochilas, celulares y bicicletas, especialmente en los horarios de entrada y salida.

Según manifestó, los trabajadores ya habían solicitado mayor presencia policial durante esos horarios, aunque aseguran que el pedido no tuvo respuesta.