Balearon a un custodio de Alejandra Monteoliva durante un intento de robo en La Matanza

El policía federal fue atacado por dos motochorros en González Catán y respondió con su arma reglamentaria. Los dos sospechosos también resultaron heridos.

El custodio de Alejandra Monteoliva permanece internado en el Hospital Simplemente Evita de La Matanza.

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue baleado durante un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este martes en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. El efectivo, un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina de 61 años, respondió al ataque y logró herir a los dos delincuentes que lo habían interceptado cuando circulaba en su auto.

El episodio ocurrió sobre Gallardo al 800, cuando el policía viajaba en un Toyota Etios. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, dos hombres que se movilizaban en una moto Yamaha lo cruzaron y comenzaron a disparar contra el vehículo sin mediar palabra. Uno de los proyectiles impactó contra el vidrio del lado del conductor.

Ante la agresión, el custodio tomó su arma reglamentaria y respondió a los disparos. En medio del tiroteo recibió un impacto de bala en el hombro, mientras que los dos sospechosos también terminaron heridos. El agente fue trasladado para recibir atención médica y se encontraba fuera de peligro, según la información difundida por fuentes del caso.

Uno de los sospechosos recibió cinco disparos Tras el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes quedó herido con un disparo en la espalda. El segundo fue llevado por sus propios familiares al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos comprobaron que presentaba cinco impactos de bala.

El efectivo pertenece a la División Seguridad y Custodia de la Policía Federal Argentina y se encuentra destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación, con funciones vinculadas a la protección de Monteoliva. Al momento del ataque circulaba en su vehículo particular.