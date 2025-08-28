Atrapan en San Juan a un boliviano que llevaba 91 cápsulas de cocaína y marihuana escondidas en la rueda de auxilio También quedó detenida una mujer de nacionalidad argentina

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo público de prevención, sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N° 141 – Paraje Control Forestal, lugar donde detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Toro ocupada por un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer de nacionalidad argentina, quienes circulaban con itinerario Salta – Mendoza.

Ante las respuestas evasivas y dubitativas de los ocupantes, los funcionarios llevaron a cabo el pasaje con el can de la Fuerza, el cual reaccionó y marcó la existencia de estupefacientes al pasar por la rueda de auxilio, que era transportada bajo la caja del rodado.

Con el previo conocimiento de la Fiscalía Federal de “San Juan”, los uniformados realizaron una inspección más minuciosa de la cubierta y descubrieron en su interior cuatro “ladrillos” y una bolsa, que acondicionaba 91 dosis que contenían una sustancia blancuzca.

Droga en rueda de auxilio

Posteriormente, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Subunidad. Allí, se efectuó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 5 kilos 296 gramos.

El operativo culminó con el decomiso de la totalidad de la droga, el vehículo, 3.930.000 pesos argentinos y tres celulares. Mientras que, los involucrados quedaron detenidos.