    • 9 de octubre de 2026 - 19:04

    Atropelló y mató a una ciclista en Concepción: Raúl García aceptó tres años de prisión condicional

    El conductor provocó la muerte de la ciclista Rosana Patiño. La atropelló en Concepción en octubre de 2025. La mujer murió tres día después.

    Raúl Enrique García, imputado y condenado por la tragedia ocurrida en Concepción.

    Raúl Enrique García, imputado y condenado por la tragedia ocurrida en Concepción.

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    Diario de Cuyo | Germán González
    Por Germán González

    Raúl García aceptó este viernes una condena de tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir por el siniestro vial que terminó con la vida de la ciclista Rosana Elina Patiño en Concepción, Capital. La novedad judicial marcó un cierre en una causa que se inició tras el choque ocurrido el año pasado.

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    El ayudante fiscal Emiliano Pugliese y el fiscal Roberto Ginsberg, integrantes de la UFI Delitos Especiales.

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    El hecho se produjo el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 17.05, en la intersección de Juan Jufré y Aberastain. Patiño fue atropellada por el automovilista y falleció tres días después, pese a la asistencia médica recibida.

    García había sido imputado por homicidio culposo. La investigación determinó cómo se produjo el impacto y que la responsabilidad le correspondía al conductor.

    Flavia Allende, jueza de garantías.

    Flavia Allende, jueza de garantías.

    La acusación estuvo a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes sostuvieron que hubo una conducción imprudente y negligente por parte de García. Si bien el hombre tenía el derecho de paso, eso no le exime de no tener prudencia sobre el volante. La mujer ya había pasado la mitad de la calzada cuando García la impactó con su vehículo sin frenar la marcha o tratar de esquivarla.

    La defensa de García.

    La defensa de García.

    Con la condena aceptada este viernes, el caso sumó una definición judicial respecto de la responsabilidad penal del conductor y una inhabilitación para manejar por cinco años. La resolución la dictó la jueza Flavia Allende.

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