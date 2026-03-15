Audio contra empleadas de Naturgy San Juan: dijo ser "Pequeño J" y amenazó que "iba a descuartizar a todas"

Un hombre realizó 46 llamadas a Naturgy San Juan simulando ser el peligroso narcotraficante involucrado en el triple crimen de Florencio Varela.

Eugenio Daniel Echegaray llamó varias veces a la empresa Naturgy San Juan y amenazó a las empleadas de tortura y muerte.

Un clima de terror vivieron más de 10 trabajadoras de la empresa Naturgy en San Juan, tras ser blanco de una serie de amenazas verbales cargados de violencia y sadismo. El responsable fue condenado recientemente por la Justicia tras comprobarse que realizó 46 llamadas telefónicas en octubre del año pasado con un único objetivo: aterrorizar al personal femenino.

El audio donde el hombre decía ser el "Pequeño J" y que "iba a descuartizar a todas" Para potenciar el efecto de sus amenazas, Echegaray no utilizaba su nombre real al momento de los ataques. El hombre aseguraba ser el "Pequeño J", el reconocido narcotraficante que actualmente es investigado por el triple crimen de mujeres en Florencio Varela.

Bajo esta identidad falsa, el sanjuanino profería frases aberrantes como "las voy a descuartizar a todas", haciendo alusión directa al modus operandi del criminal por el que se hacía pasar. Según los registros de las llamadas, el nivel de violencia escalaba rápidamente cuando las operadoras no podían cumplir con sus exigencias inmediatas, como la suspensión del servicio eléctrico sin seguir los protocolos administrativos.

Detalles del audio: insultos y promesas de mutilación contra empleadas de Naturgy San Juan En una de las grabaciones que forman parte de la causa, se escucha cómo Echegaray comienza la consulta brindando sus datos reales de suministro en el departamento de Chimbas. Sin embargo, segundos después, cambia drásticamente su tono de voz para presentarse como el "Pequeño J".

Ante la negativa de la operadora de realizar un trámite sin turno previo, el agresor desató una lluvia de insultos y amenazas de una violencia extrema: "Te voy a partir como las tres mujeres esas. Te voy a meter en un auto y te voy a partir la jeta". El audio revela además promesas de mutilación directa: "Te voy a cortar los dedos... te voy a cortar la oreja", repetía obsesivamente a la trabajadora.