    • 23 de abril de 2026 - 12:42

    La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado tras el corte de energía en la Parroquia San José: se lo atribuye a "un desfasaje en los tiempos administrativos"

    En el comunicado se aclara que la Municipalidad de Jáchal tiene a su cargo parte del pago del servicio eléctrico de dicho edificio.

    La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado ofiacial para aclarar el tema del corte del suministro de energía eléctrica en la Parroquia San José.

    La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado ofiacial para aclarar el tema del corte del suministro de energía eléctrica en la Parroquia San José.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Luego de que la empresa Naturgy suspendió el servicio eléctrico en la Parroquia San José por una deuda acumulada que debía afrontar la Municipalidad de Jáchal, las autoridades municipales emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación y comunicar que el servicio y fue restituido y la deuda saldada.

    Leé además

    Becas Progresar

    Becas Progresar 2026: fechas, cronograma y puntos de atención en San Juan
    Habrá desfiles de mascotas en Santa Lucía, San Martín y Capital para celebrar el Día del Animal.

    San Juan celebra el Día del Animal con tres grandes desfiles de mascotas y salud gratuita

    Por Fabiana Juarez

    Dicho comunicado dice fue emitido para "brindar tranquilidad ante los hechos recientes de público conocimiento", expresarpm.

    "En primer lugar, es importante aclarar que, en el marco del convenio de colaboración vigente, el Municipio tiene a su cargo parte del pago del servicio eléctrico de dicho edificio. Y que actualmente, el suministro ya fue restablecido en su totalidad y la factura pendiente se encuentra cancelada, sin deuda alguna", dice el comunicado.

    jachal
    La Municipalidad de Jáchal comunico que se restableció el servicio eléctrico en la Parroquia San José.

    La Municipalidad de Jáchal comunico que se restableció el servicio eléctrico en la Parroquia San José.

    Falla en cuestiones administrativas

    Respecto a lo sucedido, se aclara en el comunicado que "el inconveniente se originó por un desfasaje en los tiempos administrativos". El expediente para el pago fue iniciado por la administración parroquial el día 20 de abril, mientras que la factura tenía como fecha de vencimiento el 1 de abril. Esta diferencia en los plazos generó la demora que derivó en la interrupción del servicio.

    "A esto se suma una particularidad del servicio eléctrico de categoría T2, correspondiente al tipo de tarifa que tiene el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. A diferencia de los servicios domiciliarios comunes, esta modalidad permite al prestador suspender el suministro ante el vencimiento de una sola factura, sin necesidad de acumular deudas, lo que explica la rapidez con la que se produjo el corte y descartando que exista deuda", dice el comunicado.

    Desde la Municipalidad de Jáchal también informamos que ya se están implementando mejoras en los procesos administrativos con la administración parroquial para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, reafirmando nuestro compromiso con las instituciones locales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Escuela de Jáchal. Foto: Panorama.

    Encontraron una bala en una escuela de Jáchal y activaron un protocolo de seguridad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Secretaría de Seguridad y la Municipalidad de Sarmiento trabajaron en forma conjunta para la refuncionalización de la Unidad Rural Nº4, en San Carlos.

    Seguridad en Sarmiento: refuncionalizan la Unidad Rural N°4 en San Carlos para luchar contra el narcotráfico

    Por Fabiana Juarez
    Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

    Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

    Corte de luz en la Parroquia San José de Jáchal.

    Un concejal de Jáchal pidió interpelar al intendente tras el corte de luz en la Parroquia San José

    Por Redacción Diario de Cuyo