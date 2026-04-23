La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado tras el corte de energía en la Parroquia San José: se lo atribuye a "un desfasaje en los tiempos administrativos"

Luego de que la empresa Naturgy suspendió el servicio eléctrico en la Parroquia San José por una deuda acumulada que debía afrontar la Municipalidad de Jáchal, las autoridades municipales emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación y comunicar que el servicio y fue restituido y la deuda saldada.

"En primer lugar, es importante aclarar que, en el marco del convenio de colaboración vigente, el Municipio tiene a su cargo parte del pago del servicio eléctrico de dicho edificio. Y que actualmente, el suministro ya fue restablecido en su totalidad y la factura pendiente se encuentra cancelada, sin deuda alguna", dice el comunicado.

Respecto a lo sucedido, se aclara en el comunicado que "el inconveniente se originó por un desfasaje en los tiempos administrativos" . El expediente para el pago fue iniciado por la administración parroquial el día 20 de abril, mientras que la factura tenía como fecha de vencimiento el 1 de abril. Esta diferencia en los plazos generó la demora que derivó en la interrupción del servicio.

"A esto se suma una particularidad del servicio eléctrico de categoría T2, correspondiente al tipo de tarifa que tiene el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. A diferencia de los servicios domiciliarios comunes, esta modalidad permite al prestador suspender el suministro ante el vencimiento de una sola factura, sin necesidad de acumular deudas, lo que explica la rapidez con la que se produjo el corte y descartando que exista deuda", dice el comunicado.

Desde la Municipalidad de Jáchal también informamos que ya se están implementando mejoras en los procesos administrativos con la administración parroquial para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, reafirmando nuestro compromiso con las instituciones locales.