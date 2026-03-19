    • 19 de marzo de 2026 - 17:33

    Banda cae in fraganti robando en una obra del IPV en Pocito

    Intento de robo en Pocito: tres jóvenes fueron detenidos tras intentar sustraer un termotanque en una obra del IPV. Acordaron probation.

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo en Pocito ocurrido el pasado martes, 17 de marzo, en una obra del IPV terminó con tres detenidos tras una rápida intervención policial. El hecho, caratulado como robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, fue esclarecido gracias al accionar de vecinos y efectivos, evitando la sustracción de elementos del lugar.

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    DETALLES DEL INTENTO DE ROBO

    De acuerdo al Legajo Fiscal N.º 11733/26, el hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas en la Casa Activa del IPV, ubicada en calle 6 entre Lemos y Vidart, en Pocito. Tres sujetos vestidos con ropa oscura merodeaban el lugar hasta que dos de ellos saltaron el cierre perimetral e ingresaron al predio mientras el tercero permanecía afuera.

    Uno de los implicados logró arrancar un termotanque de 60 litros utilizando la fuerza, pero el accionar fue advertido por una vecina que dio aviso inmediato. La rápida reacción vecinal y el llamado al 911 resultaron clave para activar el operativo policial.

    PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN DE LOS SOSPECHOSOS

    Tras ser sorprendidos, los sospechosos abandonaron el termotanque dentro del predio y escaparon corriendo por calle 6 hacia el este. Un vecino intentó perseguirlos mientras la policía desplegaba un operativo cerrojo en la zona.

    Efectivos lograron detener a dos de los implicados en el barrio Teresa de Calcuta, mientras que el tercero fue capturado en un descampado cercano al predio. En el lugar trabajó Criminalística, aunque no se pudieron obtener huellas útiles del elemento sustraído.

    RESOLUCIÓN JUDICIAL Y MEDIDAS IMPUESTAS

    La causa concluyó con una suspensión de juicio a prueba por un año para los tres imputados.

    Además, se establecieron medidas como:

    • 180 horas de trabajo no remunerado en 8 meses

    • Pago de $40.000 como reparación simbólica en dos cuotas

    • Prohibición de acercamiento a las víctimas en un radio de 200 metros

    • Prohibición de realizar actos molestos o turbatorios

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