Brutal choque: un hombre murió después de que un camión que venía de Brasil colisionara con una camioneta

Un hombre perdió la vida tras un fuerte choque en General Levalle, al sur de la provincia de Córdoba , en un hecho que movilizó a servicios de emergencia y autoridades locales. El episodio se registró en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 10.

Un camión marca Volvo modelo 460, de origen brasileño, chocó con una camioneta Volkswagen Amarok. El camión era conducido por un hombre mayor de edad, mientras que la camioneta estaba al mando de un hombre de 33 años. El impacto fue de tal magnitud que personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al sitio para asistir al conductor del vehículo menor.

Tras ser estabilizado en el lugar, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Luis V. Rodríguez, de acuerdo con la información oficial brindada por la Policía de Córdoba.

A pesar de la intervención inmediata del equipo médico, la víctima falleció minutos después de haber ingresado al hospital. El personal sanitario confirmó el deceso poco después de los esfuerzos realizados para salvarle la vida. El conductor del camión, cuya identidad no fue difundida, resultó ileso.

Por otro lado, las autoridades locales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer cómo se produjo el siniestro. El cruce de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 10 quedó parcialmente restringido mientras los peritos llevaban adelante las tareas correspondientes. La investigación continúa en curso con la colaboración de distintas dependencias policiales y viales.

El antecedente de otro violento choque en Córdoba

La Ruta Nacional 19 fue escenario de una tragedia días atrás, cuando dos vehículos chocaron de frente a la altura de Monte Cristo, en el departamento Colón. Este siniestro causó la muerte de uno de los conductores y desencadenó un importante despliegue de emergencia. El episodio ocurrió en una zona de tránsito intenso, generando imágenes que evidencian la violencia del impacto y provocando demoras en la circulación vehicular en la región.

Según información de la policía de Córdoba, el accidente se produjo poco después de las 7:30 en la rotonda que conecta la nueva autovía con la traza antigua de la ruta. En ese sector, por razones que aún están bajo investigación, un Ford Escort colisionó de frente contra un Fiat Siena que operaba como taxi. En el primer vehículo viajaban un hombre de 52 años y una mujer de 50, mientras que el taxi era conducido por un joven de 24 años.

Fuentes del caso señalaron que el conductor del Ford Escort sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Córdoba. Los médicos intentaron reanimarlo, pero falleció minutos después de su ingreso debido a un shock cardiogénico irreversible. La acompañante, una mujer de 50 años, resultó herida y fue derivada a otro centro de salud, donde permanece bajo atención médica. Por su parte, el conductor del taxi salió ileso del accidente, pese a la magnitud del impacto.

El estado en que quedaron los vehículos demuestra la fuerza del choque, especialmente el Ford Escort, que terminó completamente destruido a un costado de la ruta. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Caminera, los Bomberos Voluntarios de Monte Cristo y un servicio de emergencias, quienes asistieron a las víctimas, aseguraron el traslado de los heridos y trabajaron para restablecer el tránsito en un área clave para la circulación regional.

Fuentes policiales indicaron que los peritos continúan trabajando para reconstruir la mecánica del hecho y, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles factores que hayan influido en el choque.