    • 18 de abril de 2026 - 18:03

    Buscan intensamente en San Juan a una adolescente de 15 años desaparecida hace tres días

    Autoridades activaron el protocolo de búsqueda en el Gran San Juan y alrededores y solicitan colaboración urgente de la comunidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según la información difundida en el marco del programa San Juan Te Busca, intentan dar con una adolescente de 15 años, identificada como Valentina Fredes Salinas, quien fue vista por última vez el 15 de abril. La joven es de tez trigueña, contextura mediana y mide aproximadamente 1,70 metros. Tiene ojos marrones, cabello largo, lacio y de color castaño oscuro.

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    Al momento de su desaparición, vestía un buzo color mostaza, pantalón de vestir gris oscuro, zapatillas negras con detalles en blanco, y llevaba una mochila rosa junto con lentes.

    Las autoridades provinciales, en conjunto con la Policía de San Juan, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. En este sentido, recordaron que cualquier información puede ser comunicada de manera anónima al 911.

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