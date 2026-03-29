    • 29 de marzo de 2026 - 09:16

    Buscan a una mujer que abandonó a su bebé y se escapó del hospital con una identidad falsa

    La Policía desplegó un importante operativo para dar con la sospechosa. Hasta el momento, solo se pudo determinar que no era de la zona.

    El bebé fue abandonado en el Hospital de Tartagal, en Salta. (Foto: gentileza Salta Comparativa).

    El bebé fue abandonado en el Hospital de Tartagal, en Salta. (Foto: gentileza Salta Comparativa).

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    Una mujer tuvo a su bebé en el Hospital de Tartagal, Salta, brindó una identidad falsa y luego del parto, lo abandonó y escapó. Ahora la policía desplegó un importante operativo para dar con la responsable.

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    El dramático episodio ocurrió el jueves, pero se conoció en las últimas horas. El menor fue resguardado por personal de salud y permanece en el hogar Casa Cuna.

    A causa del impactante hecho, se activó un protocolo judicial y sanitario excepcional, según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta. La situación, aclararon, se agravó luego de que las autoridades confirmaran que la paciente proporcionó datos filiatorios falsos en el centro de salud. También lograron establecer que no reside en Salta, sino que vive en la provincia de Formosa.

    Hasta ahora se pudo determinar que la madre solo se acercó al centro de salud para parir, de acuerdo a lo precisado en el comunicado oficial. Cuando le requirieron el documento de identidad para registrarla, brindó datos falsos y se retiró del establecimiento sin autorización.

    Sumado a ello, dejó al recién nacido bajo cuidado institucional. La causa quedó formalmente en manos del Poder Judicial, que ahora deberá llevar adelante las actuaciones correspondientes tras la fuga y abandono por parte de la madre.

    La investigación del caso, según informó el medio local El Tribuno, avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad disponibles en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal y de sus alrededores. Las imágenes obtenidas permitieron a los agentes tener un registro de la acusada y, mediante procedimientos de reconocimiento facial, determinar su identidad.

    Por otro lado, el bebé se encuentra estable y continúa alojado en la Casa Cuna de Tartagal, bajo protección y cuidados integrales brindados por profesionales especializados en niñez.

    El Ministerio de Salud detalló que la intervención directa del sistema sanitario finalizó tras la asistencia al parto y la estabilización del bebé. La responsabilidad del caso quedó en manos de los organismos de Seguridad y de la Justicia.

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