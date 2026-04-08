Capital: condenaron a un ladrón por intentar robar en un complejo de departamentos

El condenado recibió una pena unificada de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva luego de ser detenido tras una persecución policial.

Calle Haití y Aberastain, en inmediaciones se encuentra el complejo de departamentos que fue foco del delito en Capital.

Un ladrón, Sergio Nahuel Chandía, fue condenado tras intentar cometer un robo en un complejo de departamentos en Capital, en un hecho que terminó con una persecución policial y su posterior detención. Sumó una nueva condena y un juez le unificó la pena con una anterior.

Intento de robo, persecución y condena por un hecho ocurrido en Capital Chandía fue juzgado por el delito de robo en grado de tentativa. La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo.

El episodio ocurrió el viernes 3 de abril de 2026, cerca de las 20:45, cuando el acusado llegó hasta un inmueble ubicado sobre calle Haití al 490 este, en las inmediaciones de calle Aberastain. Allí, en el ingreso a un complejo de departamentos de alquiler, comenzó a forzar la cerradura de una puerta de reja utilizando una planchuela de metal, logrando dañarla con claras intenciones de ingresar a robar.

La maniobra fue advertida por el agente policial Cristian Carrizo, quien al intentar interceptarlo provocó la huida del sospechoso. Chandía escapó corriendo por calle Aberastain hacia el oeste e ingresó al interior del barrio Barrio Clemente Sarmiento, iniciándose una persecución.

En ese contexto, el cabo Carlos Ontiveros, que se encontraba en la zona de calle Chile y avenida Rioja, divisó al sospechoso cuando salía por los pasillos del barrio e intentaba ocultarse en un gabinete de un domicilio ubicado en calle Chile 320 este. Allí también arrojó una mochila en un intento por descartarse de elementos comprometedores.