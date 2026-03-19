    • 19 de marzo de 2026 - 09:20

    Capital: pareja de delincuentes salió a robar de nuevo, esta vez con su hija menor de edad

    El hecho ocurrió en Capital. La Justicia condenó a la pareja por hurto agravado al utilizar a una menor. Ambos tenían antecedentes y recibieron pena efectiva.

    La pareja de delincuentes que entró a robar a un local de ropa en Capital.&nbsp;

    La pareja de delincuentes que entró a robar a un local de ropa en Capital. 

    Foto:

    Por Germán González

    Una pareja fue condenada a prisión efectiva luego de protagonizar un insólito episodio delictivo en la Capital sanjuanina: salieron a robar acompañados por su hija, una menor de edad, y terminaron detenidos tras ser descubiertos por la Policía de San Juan. Habían ingresado a un local de ropa, que había abierto hace poco en calle Mitre.

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    El caso corresponde al legajo, investigado por el fiscal Fernando Bonomo, y tuvo como imputados a Andrea Yésica Palacios y Facundo Gustavo Torres, quienes fueron juzgados mediante el sistema de juicio abreviado.

    Los montos de la condena por el robo de la pareja en Capital

    Como resultado, Palacios fue condenada a cuatro meses de prisión efectiva, que al unificarse con una pena anterior derivó en una condena única de 10 meses de prisión efectiva. Además, fue declarada reincidente.

    Por su parte, Torres recibió una condena de cuatro meses de prisión efectiva, que al unificarse con antecedentes previos se transformó en una pena única de un año y cuatro meses de prisión efectiva, también con declaración de reincidencia.

    Ambos continuarán detenidos bajo prisión preventiva y serán trasladados al Servicio Penitenciario, marcando un nuevo ingreso a la cárcel tras reincidir en el delito.

    Crónica del hecho delictivo

    El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo de 2026, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaban recorridas preventivas en la zona de calle Tucumán y Avenida Ignacio de la Roza. En ese contexto, un transeúnte alertó a los uniformados sobre una pareja —acompañada por una menor— que habría sustraído prendas de vestir de un local comercial ubicado en calle Mitre al 127 este.

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    Los delincuentes no se dejaron fotografiar por el personal de Criminal&iacute;stica que trabaj&oacute; en el lugar.&nbsp;

    Los delincuentes no se dejaron fotografiar por el personal de Criminalística que trabajó en el lugar.

    Con los datos aportados, los policías iniciaron un operativo en las inmediaciones y ubicaron a los sospechosos. Al notar la presencia policial, ambos se mostraron visiblemente nerviosos. En ese momento, la mujer intentó desviar la situación: pidió fuego para encender un cigarrillo y le entregó la mochila a la menor, quien intentó retirarse del lugar con la excusa de ir a un kiosco.

    La maniobra no prosperó. Los efectivos los entrevistaron y, tras corroborar las características brindadas por el testigo, los aprehendieron. Al revisar la mochila, encontraron varias prendas de vestir nuevas —entre ellas remeras, una calza y una musculosa— que aún tenían sus etiquetas y luego fueron reconocidas por el dueño del comercio.

    El propietario del local indicó que no había advertido el robo en el momento, ya que el negocio es reciente y no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de tickets en funcionamiento.

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    El local de ropa hab&iacute;a abierto hace poco.

    El local de ropa había abierto hace poco.

    En cuanto a la menor, intervino el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Por disposición de la jueza Claudia Elizondo, la niña fue entregada a su abuela materna, quien se presentó en el lugar y se hizo responsable tras la correspondiente acta.

    Posteriormente, tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Yanina Galante, quien dispuso el inicio del procedimiento por hurto agravado por la participación de un menor de edad.

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