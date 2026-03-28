Capital: roban a una jubilada con una pistola de juguete

Ocurrió en el Barrio Uruguay, cuando la mujer estaba en la puerta de su casa. En el forcejeo con el delincuente, se cayó y se lastimó los codos.

Réplica de plástico con la que robaron a una mujer en la puerta de su casa.

Una mujer de 75 años fue víctima de un robo en el Barrio Uruguay, Capital. Mientras esperaba en la vereda de su casa, un desconocido se le acercó, le mostró lo que parecía ser una pistola negra y la empujó, provocando que cayera al suelo y sufriera lesiones leves en los codos.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente logró sustraerle la cartera, que contenía un teléfono celular Motorola E13, dinero en efectivo, llaves y su tarjeta SUBE. Sin embargo, a pocos metros del lugar abandonó la supuesta arma usada para amenazar a la mujer, que resultó ser una réplica plástica.