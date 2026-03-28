Capital: roban a una jubilada con una pistola de juguete

Una mujer de 75 años fue víctima de un robo en el Barrio Uruguay, Capital. Mientras esperaba en la vereda de su casa, un desconocido se le acercó, le mostró lo que parecía ser una pistola negra y la empujó, provocando que cayera al suelo y sufriera lesiones leves en los codos.
Según informaron fuentes policiales, el delincuente logró sustraerle la cartera, que contenía un teléfono celular Motorola E13, dinero en efectivo, llaves y su tarjeta SUBE. Sin embargo, a pocos metros del lugar abandonó la supuesta arma usada para amenazar a la mujer, que resultó ser una réplica plástica.
La denuncia fue tomada por la Comisaría 2ª y quedó en manos del fiscal Francisco Montaño, de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La víctima recibió asistencia médica, donde se constataron arañazos y golpes en los brazos, y posteriormente prestó declaración sobre lo ocurrido.