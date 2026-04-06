Caso Alberto Quiroga: inminente liberación de los tres detenidos tras confirmarse que murió por una caída

Un giro clave dio la investigación por la muerte del fotógrafo Alberto Quiroga : este lunes se conocieron los resultados de la autopsia, que determinaron que el fallecimiento fue producto de una caída , lo que abre la puerta a la inminente liberación de los tres detenidos en la causa .

Caso Alberto Quiroga: la principal hipótesis de la muerte del fotógrafo apunta a un accidente

Desde la UFI Genérica confirmaron que los sospechosos recuperarán la libertad una vez que el informe forense llegue formalmente a la unidad fiscal , ya que el nuevo dato cambia por completo el rumbo del expediente.

Hasta ahora, los tres hombres permanecían detenidos de manera preventiva debido a que habían sido las últimas personas en ver con vida a Quiroga. Además, algunos testimonios habían generado fuertes sospechas en su contra.

El primer fiscal del caso, Adrián Riveros, había revelado días atrás que uno de los testigos aseguró que los tres sospechosos “habían matado” al fotógrafo . Esa versión, sumada a otros comentarios que habrían hecho los propios detenidos sobre la situación de Quiroga, motivó su arresto.

Sin embargo, con el resultado de la autopsia, esa hipótesis pierde fuerza. Incluso, el propio fiscal había adelantado que la teoría del robo estaba prácticamente descartada.

Hallazgo y datos clave de la autopsia

El cuerpo de Quiroga fue encontrado el domingo por la tarde, cerca de las 16:30, por un grupo de baqueanos que recorría una zona de terrenos fiscales en el departamento 25 de Mayo. El hallazgo se produjo a unos 1.300 metros de la intersección de calle 6 y Costa Canal, en una zona de difícil acceso.

Según las primeras pericias médicas, el fotógrafo habría muerto el mismo día de su desaparición. La data de muerte estimada es de aproximadamente siete días.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, pero conservaba elementos clave: tenía el casco colocado y se encontraba boca abajo, lo que sugiere que permaneció en esa posición desde el momento del fallecimiento.

Estos indicios, sumados a la ausencia de signos compatibles con un ataque, refuerzan la conclusión de que la muerte se produjo dentro de las primeras 24 horas desde su desaparición y como consecuencia de una caída.

Peritajes que continúan

Pese al cambio de escenario, la investigación no se cierra. El fiscal confirmó que se realizarán peritajes sobre los celulares de los tres hombres, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de Quiroga y descartar por completo cualquier otra hipótesis.

Por ahora, el expediente da un vuelco hacia una muerte accidental, dejando atrás la sospecha de un homicidio que, durante días, mantuvo en vilo a los investigadores y al entorno del fotógrafo.