    • 7 de octubre de 2026 - 12:15

    Caso Ángela Lita Álvarez: redujeron la preventiva de los cuatro acusados por el robo seguido de muerte

    Los cuatro imputados por el robo seguido de muerte que tuvo como víctima a la jubilada Ángela Lita Álvarez seguirán detenidos, pero por menos tiempo.

    De izquierda a derecha: Flores, Pozo, Vera y Videla. La autopsia confirmó que Ángela Lita Álvarez fue asesinada y los complicó.

    De izquierda a derecha: Flores, Pozo, Vera y Videla. La autopsia confirmó que Ángela Lita Álvarez fue asesinada y los complicó.

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    Diario de Cuyo | Germán González
    Por Germán González

    La jueza Ana Lía Larrea hizo lugar parcialmente al planteo presentado por el defensor oficial Hugo Trigo y redujo de 12 a 10 meses la prisión preventiva de los cuatro detenidos por el crimen de la jubilada Ángela Lita Álvarez, ocurrido en Santa Lucía. Los sospechosos continúan detenidos mientras avanza la investigación por robo seguido de muerte.

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    La resolución se produjo luego de la presentación de un recurso de impugnación realizado por Trigo, quien cuestionó la medida cautelar que había sido fijada para los acusados. Tras analizar el planteo, la magistrada resolvió reducir en dos meses el plazo de la preventiva, aunque mantuvo la detención de los cuatro imputados.

    Los acusados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera, quienes quedaron vinculados a la investigación luego del hallazgo del cuerpo de la jubilada en su vivienda del barrio Alberdi.

    El caso tuvo un giro determinante después de los estudios realizados sobre el cuerpo de Álvarez. En un primer momento, el avanzado estado de descomposición había impedido establecer con precisión cómo había muerto. Sin embargo, los estudios histopatológicos confirmaron que la mujer sufrió una muerte violenta por asfixia por sofocación.

    A partir de esa evidencia, la Fiscalía modificó la calificación legal y los cuatro sospechosos pasaron a estar imputados como coautores de robo seguido de muerte, delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

    La investigación se inició a partir del saqueo de la vivienda de “Lita”, ocurrido entre el 23 y el 27 de julio. Según la acusación, un grupo de delincuentes ingresó en reiteradas oportunidades al domicilio y sustrajo distintos elementos, entre ellos electrodomésticos, muebles y ropa de cama.

    La situación quedó al descubierto cuando un vecino encontró a dos personas intentando sacar una heladera de la vivienda en un carro enganchado a una bicicleta. El hombre logró reducir a Pozo y alertó a la Policía. Cuando los efectivos de la Comisaría 5ª llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de la jubilada junto a su cama.

    La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez.

    Con la reducción dispuesta por Larrea, los cuatro acusados continuarán privados de su libertad durante el plazo establecido por la nueva resolución, mientras la Fiscalía profundiza las medidas para determinar qué participación tuvo cada uno en el robo y en la muerte de Álvarez.

    Además, los investigadores continúan analizando registros de cámaras de seguridad correspondientes a los días cercanos al fallecimiento y mantienen la búsqueda de otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

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