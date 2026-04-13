Caso Branka Motors: la jueza homologó el acuerdo de devolución del dinero y los dueños quedaron en libertad

En una resolución clave, lajueza Ana Carolina Parra homologó el acuerdo de reparación integral en el marco del denominado caso Branka Motors, lo que permitió que l os dueños de la concesionaria recuperaran la libertad tras comprometerse a devolver el dinero a las víctimas.
El acuerdo, impulsado por la defensa y con intervención de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, contempla la restitución total del perjuicio económico, estimado en 524 millones de pesos, correspondiente a 352 damnificados.
Cómo será la devolución del dinero
El plan de pago establece la devolución en cinco cuotas dentro de un plazo de 120 días, con vencimientos fijados entre el 25 de abril y el 25 de agosto. Para concretar los depósitos, las víctimas deberán presentar sus CBU en un plazo de 7 días hábiles ante la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial.
La propuesta incluye la garantía mediante bienes muebles e inmuebles aportados por los imputados y sus familiares, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del acuerdo: dos inmuebles pertenecientes a los familiares, un auto Fiat Palio, una camioneta Chevrolet, también de los familiares y una moto a nombre de Facundo Banega. No obstante, se dejó constancia de que esta reparación corresponde al ámbito penal, sin impedir eventuales reclamos en la vía civil.
El caso generó fuerte repercusión en San Juan debido a la magnitud de las denuncias y al mecanismo utilizado por la firma, que fue comparado con un esquema tipo “Ponzi”, en el que los fondos de nuevos clientes se utilizaban para cubrir compromisos previos sin respaldo real en la entrega de las motos.
Audiencia histórica y liberación
Durante la audiencia, que se desarrolló con dos salas habilitadas y participación virtual de 166 víctimas, los propietarios de la firma —los hermanos Alexis y Jonatan Marcó junto a su socio Facundo Banega— aceptaron el acuerdo y reconocieron la maniobra.
Con la documentación presentada y las garantías acreditadas, la jueza avanzó con la homologación del acuerdo, lo que derivó en la liberación de los imputados bajo las condiciones pactadas.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la reparación integral es una herramienta clave del sistema penal, orientada a recomponer el daño causado a las víctimas, priorizando la restitución económica en casos de delitos patrimoniales.
El proceso continuará bajo seguimiento judicial para verificar el cumplimiento del plan de pagos, en un caso sin precedentes por su volumen económico y cantidad de damnificados en la provincia. Sí los propietarios de la firma cumplen con el acuerdo, podrán solicitar el sobreseimiento.