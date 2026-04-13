Caso Branka Motors: la jueza homologó el acuerdo de devolución del dinero y los dueños quedaron en libertad

La Justicia aceptó el plan para devolver $524 millones a 352 damnificados. Tras la resolución del caso Branka Motors, los imputados obtuvieron la libertad.

En una resolución clave, la jueza Ana Carolina Parra homologó el acuerdo de reparación integral en el marco del denominado caso Branka Motors, lo que permitió que l os dueños de la concesionaria recuperaran la libertad tras comprometerse a devolver el dinero a las víctimas.

El acuerdo, impulsado por la defensa y con intervención de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, contempla la restitución total del perjuicio económico, estimado en 524 millones de pesos, correspondiente a 352 damnificados.

Cómo será la devolución del dinero El plan de pago establece la devolución en cinco cuotas dentro de un plazo de 120 días, con vencimientos fijados entre el 25 de abril y el 25 de agosto. Para concretar los depósitos, las víctimas deberán presentar sus CBU en un plazo de 7 días hábiles ante la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial.

La propuesta incluye la garantía mediante bienes muebles e inmuebles aportados por los imputados y sus familiares, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del acuerdo: dos inmuebles pertenecientes a los familiares, un auto Fiat Palio, una camioneta Chevrolet, también de los familiares y una moto a nombre de Facundo Banega. No obstante, se dejó constancia de que esta reparación corresponde al ámbito penal, sin impedir eventuales reclamos en la vía civil.

Una causa de alto impacto La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial. Esto incluyó el relevamiento de movimientos bancarios, la trazabilidad de fondos y la realización de 12 allanamientos para identificar y asegurar activos.