Caucete: detuvieron a un sospechoso vinculado al robo de pertenencias en el interior de autos

Un hombre de 29 años fue detenido en el departamento Caucete en el marco de una causa que investiga una serie de robos de pertenencias y efectos personales del interior de vehículos estacionados en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones Este.

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De acuerdo con la información oficial proporcionada por la fuerza policial, los uniformados tomaron conocimiento de que la UFI Delitos Contra la Propiedad había librado un oficio judicial ordenando la captura del sospechoso, identificado como de apellido Cabrera.

A partir de las tareas investigativas desplegadas en la zona, el personal policial que patrullaba a bordo de un móvil divisó al individuo en el interior de la Plaza Departamental, sobre calle Belgrano.

Inmediatamente, los efectivos procedieron a interceptarlo, entrevistarlo y efectivizar su aprehensión en la vía pública, resguardando la seguridad del lugar y evitando cualquier intento de fuga.

Tras concretar la detención, los investigadores se comunicaron de manera directa con la Ayudante Fiscal en turno de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Una vez interiorizada de los detalles del procedimiento, la funcionaria judicial dispuso que el sospechoso permanezca alojado en los calabozos correspondientes en calidad de detenido y que se cumplan de inmediato los trámites de rigor y los requisitos legales pertinentes.

Desde la fiscalía indicaron que Cabrera se encuentra formalmente vinculado a diferentes legajos investigativos por denuncias de robo de elementos sustraídos mediante la vulneración de automóviles estacionados en distintos puntos de la región