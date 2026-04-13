    • 13 de abril de 2026 - 18:49

    Causa AMIA: el juez federal Daniel Rafecas pidió la captura internacional de un influyente líder de Irán

    Se trata de Alí Asghar Hejazi, considerado en su momento la mano derecha del fallecido líder supremo, Ali Jamenei. El magistrado le solicitó a Interpol que active la alerta roja.

    Alí Asghar Hejazi es el colaborador más cercano del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

    Alí Asghar Hejazi es el colaborador más cercano del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

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    El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, el colaborador más cercano del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei, acusado por su responsabilidad en el atentado a la mutual judía AMIA.

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    Rafecas pidió a la Interpol que active una alerta roja para lograr la captura del dirigente iraní. La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Basso.

    El atentado terrorista a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y causó 85 muertos.

    De qué se acusa a Ali Asghar Hegazi

    Rafecas, juez subrogante del Juzgado Federal N° 6, quiere someter al dirigente de alto rango iraní a declaración indagatoria.

    La investigación llevada adelante por la UFI-AMIA reveló que Hegazi liderada el llamado Comité Vijeh, encargado de la inteligencia previa al peor atentado terrorista en la historia argentina. Ese organismo estatal fue el encargado de “marcar” el objetivo y recoger información.

    Además, Rafecas rechazó el pedido de fiscal de procesar al grupo conformado por 10 iraníes y libaneses imputados en la causa a la espera del pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia que se pretende utilizar en el juicio.

    Entre los acusados se encuentra Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

    También están acusados, entre otros, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

    Sobre todos ellos, el juez decidió ampliar las imputaciones.

    Los acusados serán juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso de as 85 víctimas fatales. Además, se los acusa de cometer el ataque para causar un peligro común en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 151 personas.

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