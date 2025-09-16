Cayó “El Bebe” Guzmán en Caucete que tenía pedido de captura desde el 2024 Era intensamente buscado y lo hallaron en una zona comercial del departamento.

En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones Este (BIE) logró dar con un sujeto que tenía pedido de captura desde el 2024. Se trata de “El Bebe” Guzmán, quien cuenta con frondoso prontuario y tenía una orden de detención por el delito de Daño Agravado.

Al parecer, los uniformaron realizaron tareas investigativas y hallaron a Guzmán en una zona comercial de Caucete.

Si bien no se dieron mayores detalles del delito que cometió, explicaron que el individuo era intensamente buscado y es conocido en el ambiente delictivo. Fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia.