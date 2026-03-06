Intento de homicidio: las dos mujeres trans y "El Pata de Mono" fueron imputados y tendrán que ir al penal

Tras la audiencia de formalización contra los tres detenidos por el ataque al hombre que fue quemado detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan, el juez resolvió imputar a Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis, conocido como “Pampita” por intento de homicidio. Los tres tendrán que cumplir tres meses de prisión preventiva en el penal y se dispuso el término de seis meses para investigación penal preparatoria.

Antes de la audiencia, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro , había adelantado que la calificación legal del caso podría ir desde lesiones graves hasta una tentativa de homicidio, dependiendo de la evaluación judicial y de las pruebas reunidas en la investigación.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió el lunes 2 de marzo alrededor de las 21 , cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal, en las inmediaciones del Bar Rocco.

Según la investigación, tras una discusión, Pérez fue atacado por Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis, conocido como “Pampita”.

De acuerdo con la pesquisa, l os tres lo habrían rociado con una sustancia inflamable, que sería alcohol etílico, y luego le prendieron fuego antes de escapar del lugar.

El estado de la víctima

Gravemente herido, Pérez logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson, donde finalmente perdió el conocimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El informe médico elaborado por la doctora Belén Opaso indica que el paciente presenta quemaduras que afectan el 12% de la superficie corporal, comprometiendo el rostro, la parte anterior del tórax y la vía aérea.

Además, según el reporte del médico de terapia intensiva, el hombre se encuentra grave con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanalgesia, mientras recibe tratamiento con gasas que cubren el rostro y el tórax.

El parte médico señala que, si no surgen complicaciones, el tiempo estimado de curación es de alrededor de 50 días, con un período similar de incapacidad.