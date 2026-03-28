Cayó el principal sospechoso por la brutal golpiza a un prestamista en Chimbas

Tras un exhaustivo análisis de cámaras y pericias, la Policía detuvo a un hombre acusado de atacar con ladrillos y darle una brutal golpiza a Roberto Pérez

Un nuevo avance se registró en la investigación por la violenta agresión ocurrida en Chimbas hace unas semanas. Este sábado, personal policial logró la detención del principal sospechoso, identificado como Alcayaga, tras un minucioso trabajo de reconstrucción del hecho que incluyó análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y pericias técnicas.

La causa, que conmocionó a la comunidad, tiene como víctima a Roberto Pérez, de 41 años, prestamista y propietario de taxis, quien fue brutalmente atacado en la puerta de su vivienda en el Barrio Independencia. Según la hipótesis de los investigadores, el agresor lo llamó por su nombre y, al momento en que la víctima salió, lo sorprendió con una feroz golpiza utilizando ladrillos.

Producto del ataque, Pérez sufrió un hundimiento de cráneo y un traumatismo encefalocraneano grave, por lo que permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson, bajo estrictos cuidados intensivos.

La detención de Alcayaga fue posible gracias al seguimiento realizado mediante cámaras privadas y del sistema CISEM 911, que permitió reconstruir su recorrido tras el hecho. De acuerdo a los registros, el sospechoso escapó corriendo por el interior del barrio y posteriormente fue detectado en inmediaciones y sobre la Ruta 40.

Todo el material recolectado fue analizado por el Departamento de Inteligencia Criminal, donde se llevó a cabo un estudio detallado que incluyó la comparación de rasgos físicos. En paralelo, los pesquisas avanzaron sobre el entorno digital de la víctima, revisando su teléfono celular, documentación personal y otros datos relevantes para la causa.