Cayó un prófugo peligroso: lo buscaban desde marzo y lo atraparon en Rawson

El sujeto, con antecedentes delictivos, había salido con permiso transitorio y nunca regresó al penal. Fue localizado durante tareas investigativas y enviado nuevamente a prisión.

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Un operativo certero de la Unidad de Apoyo Investigativo permitió la captura de un hombre que se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial desde marzo de este año, generando preocupación por su historial delictivo.

El procedimiento se llevó a cabo en el departamento Rawson, donde efectivos dependientes de la Dirección Coordinación Judicial D-5 realizaban tareas investigativas. En ese contexto, detectaron la presencia de un individuo conocido en el ambiente delictivo por contar con antecedentes contra la propiedad.

Tras identificarlo como Rivas, los uniformados consultaron los sistemas de antecedentes y confirmaron que el sujeto se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial. El hombre cumplía una condena de dos años por el delito de robo agravado y gozaba del beneficio de salidas transitorias, pero nunca regresó al penal.

Inmediatamente se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, que ordenó su detención y el traslado al Servicio Penitenciario, donde continuará cumpliendo la pena impuesta.