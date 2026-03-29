    • 29 de marzo de 2026 - 22:25

    Chubut: un hombre murió tras el vuelco de dos veleros en el lago Epuyén

    La víctima fue identificada como Gabriel Pitzel. El hombre participaba de una salida recreativa junto a otras personas cuando ocurrió el accidente.

    Lago Epuyén, Chubut.

    Lago Epuyén, Chubut.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Crimen. Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa.

    Crimen atroz: detuvieron a la mujer que mató a su pareja de un tiro por llegar borracho
    Investigan a un docente por acoso.

    "Quiero ser tu amor", los repudiables mensajes que un docente de Chubut le habría mandado a su alumna de 13 años

    De acuerdo con los primeros datos, cinco personas iban a bordo de dos embarcaciones que habían salido desde Puerto Patriada. Las condiciones climáticas habrían complicado la navegación y provocaron que ambos veleros se dieran vuelta casi al mismo tiempo.

    La víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años, vecino de Lago Pueblo. El hombre participaba de una salida recreativa junto a otras personas cuando ocurrió el accidente, según informó el medio Info Chucao.

    Después del incidente, cuatro de los ocupantes lograron salir del agua y llegar hasta la orilla, desde donde pidieron ayuda. Pitzel, en cambio, no pudo ponerse a salvo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

    Durante varias horas, trabajaron efectivos policiales, personal de Protección Civil y otros organismos que lograron encontrar el cuerpo en inmediaciones del cerro Pirque. La víctima fue trasladada al hospital de Epuyén, donde se confirmó su muerte.

    Por su parte, el diario Río Negro informó que los sobrevivientes presentaron signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas que presentaba el agua.

    En cuanto a las causas del hecho, las primeras informaciones apuntan a que se trató de un accidente en medio de fuertes vientos y oleaje en la zona.

    La noticia fue confirmada por el intendente de Epuyén, quien se acercó al hospital para acompañar a los sobrevivientes y a los familiares de la víctima También superviso parte del operativo desplegado en el lago.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Impactante choque frontal en Ruta 3 dejó como saldo tres muertos y heridos graves

    Impactante choque frontal en Ruta 3 dejó como saldo tres muertos y heridos graves

    Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales están desaparecidos desde el 11 de octubre de 2025. 

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la pareja luego de cinco meses sin rastros

    Angela Lipps.

    La arrestaron usando reconocimiento facial con IA, estuvo presa 5 meses y ahora creen que hubo un error

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto Los Andes.

    Mendoza: un conductor con el quíntuple de alcohol en sangre del permitido atropelló a dos niños en Godoy Cruz

    Por Redacción Diario de Cuyo