En Cochagual entregaron un jabalí que estaba en una casa luego de enterarse de su peligrosidad La familia lo atrapó y cuando se informó que su comportamiento podría acarrear problemas, lo entregaron a personal policial especializado.

En las últimas horas, un jabalí que atrapó una familia de Sarmiento fue trasladado hasta el Parque Faunístico, en Rivadavia, para su cuidado. La entrega se realizó de manera voluntaria, ya que esas personas recibieron información que el animal no es doméstico y podría acarrear problemas, debido a su peligrosidad.

Personal de la Unidad Rural N°4 se hizo presente en un domicilio de Cochagual, en Sarmiento, donde estaba el jabalí y el propietario de 30 años aseguró que quería entregarlo.

Los expertos llevaron al animal autóctono hasta el centro encargado de la rehabilitación y el cuidado de diversas especies provenientes de decomisos legales, ubicado en Ruta 60. Allí analizarán el estado del jabalí y si es posible su liberación.