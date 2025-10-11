Compró un televisor por $82 mil, se enteró que era robado y él mismo lo devolvió a la Policía Ocurrió en el barrio Pie de Palo. Un hombre había comprado un televisor TCL de 42 pulgadas que había sido robado. Lo entregó a los efectivos.

Personal policial de la Comisaría 37° logró recuperar un televisor que había sido robado, todo se dio gracias a la colaboración de un comprador de buena fe quien al enterarse que el TV era robado, lo entregó a la Policía. Todo ocurrió en el barrio Pie de Palo, Caucete, donde se logró recuperar un televisor TCL de 42 pulgadas.

El dueño del televisor, había denunciado el hecho hace días atrás. Tras realizar averiguaciones, logró ubicar el paradero del televisor y alertó a la policía.

Los efectivos policiales se dirigieron al domicilio indicado y entrevistaron a un ciudadano, quien manifestó haber comprado el televisor de buena fe por $82.000. Él entregó voluntariamente el televisor y, tras la disposición del fiscal Dr. Juan Manuel Gálvez, se labró el acta correspondiente y se citó al damnificado para que reconociera y recuperara su propiedad.