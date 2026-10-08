Condenaron a 6 años de prisión a un fotógrafo sanjuanino por abuso sexual, pero seguirá en libertad

La Justicia de San Juan condenó este jueves al fotógrafo Ivo Sorrentino a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, el juez Roberto Montilla resolvió que permanezca en libertad mientras el fallo pueda ser revisado y hasta que la condena adquiera firmeza.

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La sentencia se conoció minutos antes de las 13, luego de que el magistrado escuchara las últimas palabras del acusado y dispusiera un cuarto intermedio. Durante los alegatos, el fiscal Leonardo Arancibia , de la UFI Cavig, había solicitado 7 años y 6 meses de prisión , mientras que la defensa reclamó la absolución. Finalmente, el juez fijó una pena de seis años.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al juicio, Sorrentino, la denunciante y otra pareja habían compartido una noche en un local bailable. Luego, el grupo se trasladó hasta una vivienda particular para continuar la reunión.

Según la acusación, durante la mañana la joven se retiró a descansar a una habitación y manifestó que no quería mantener relaciones sexuales. La denunciante sostuvo que posteriormente despertó mientras estaba siendo abusada sin su consentimiento y, tras lograr apartarse, salió del lugar junto a una amiga.

Uno de los testimonios considerados durante el debate fue el del conductor de la aplicación de transporte que llevó a las jóvenes después del episodio. Según la información surgida en el juicio, el hombre describió el estado de conmoción de la denunciante y afirmó haber escuchado el relato de lo ocurrido durante el viaje.

La joven acudió posteriormente a Cavig, donde se realizaron estudios médicos. Los análisis detectaron material genético del acusado en las muestras obtenidas, un elemento que la Fiscalía incorporó como parte de la prueba.

La defensa sostuvo que había sido consentido

Los abogados José Manuel Beltrán y Mario Morán plantearon durante el juicio que la relación sexual había sido consentida y solicitaron la absolución de Sorrentino. El juez, sin embargo, consideró acreditada su responsabilidad penal y lo declaró autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

La condena es de seis años de prisión efectiva, aunque el fotógrafo no será enviado de manera inmediata al Servicio Penitenciario Provincial debido a que la sentencia todavía no está firme.

Por qué seguirá en libertad y qué restricciones deberá cumplir

Mientras transcurra la etapa procesal posterior al fallo, Sorrentino deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría 7ª, permanecer a disposición de la Justicia y no podrá abandonar San Juan ni salir del país sin autorización judicial. Además, se ordenó la retención de sus documentos de viaje.

También tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio. Si la condena queda firme, deberá comenzar a cumplir los seis años de prisión efectiva establecidos en la sentencia.