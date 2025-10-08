Condenaron a 21 años de prisión al policía que mató a Bastian Escalante cuando se defendía de un robo El policía que mató a Bastian Escalante, de 10 años, mientras se defendía a tiros de un robo en Wilde fue condenado a 21 años de prisión.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, a cargo de la jueza María Angélica Sayago del Castillo, comunicó la pena para Juan Alberto García Tonzo luego de que un jurado popular lo encontrara culpable del hecho.

Durante el proceso, el jurado popular analizó las pruebas y encontró responsable al oficial bonaerense de dos delitos: el homicidio agravado de Bastian, y la tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa contra los cuatro motochorros que lo habían asaltado.

El crimen de Bastian Escalante: la acusación había pedido penas de entre 25 y 33 años para el policía

La semana pasada, durante la audiencia de cesura, la fiscal Mariela Montero había reclamado 25 años de prisión para Tonzo, de 31 años. “Empleó su arma reglamentaria de modo imprudente, en un horario de altísima circulación de personas, en una zona donde hay tres colegios y un club. Mostró desprecio por la vida ajena”, argumentó la representante del ministerio público.

Franco Laudani, abogado del estudio de Matías Morla y representante de la familia de Bastian, había pedido 35 años de prisión para el policía. En tanto, sus colegas Augusto Infante y Luz Santos Morón, querellantes por la Comisión Provincial por la Memoria, habían solicitado 33 años y 4 meses por los mismos delitos.

Enrique Bonomi, defensor oficial, había reclamado que el policía fuera condenado por homicidio culposo en los términos del artículo 84 del Código Penal, que prevé un máximo de 5 años de prisión.

Al hacer uso de sus últimas palabras, Tonzo dijo: “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo (la víctima)”.

Cómo fue la muerte de Bastian

El miércoles 10 de julio de 2024, Bastian, de 10 años, salía del club Barrio la Carne, en Wilde, luego del entrenamiento de la categoría 2014 del fútbol infantil.

El nene iba en bicicleta a paso lento y escoltado por su mamá. Caminaron unos 100 metros por la calle Rondeau, llegaron a la esquina y doblaron por Caxaraville. Eran cerca de las 20.30.“Cuando doblamos, vimos que había una persona en la esquina y se acercaban dos motos”, recordó Johana Montoya, mamá de la víctima, sobre el momento en que su hijo fue alcanzado por la balacera.

Bastian se desvaneció en sus brazos y, horas después, murió en el Hospital Presidente Perón, en Avellaneda. Había recibido un disparo que ingresó por el hombro izquierdo y salió por el cuello.

“Vi a una persona sacar un arma. En ese momento me di cuenta de que estaba pasando algo, un robo. Nos giramos con Bastian. Queríamos volver al club. Apenas lo hicimos, empezamos a escuchar disparos. Habrán sido 10 y venían de atrás mío”, declaró.