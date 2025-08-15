El regreso de Ángel Di María Rosario Central generó una revolución en el fútbol argentino. Sin embargo, el crack argentino sufrió varios hechos de violencia que postergaron su sueño durante varios mercado de pases y este viernes se dio a conocer una importante noticia al respecto: condenaron a seis años de prisión a un joven que realizó amenazas contra el futbolista.

El hecho sucedió el miércoles 29 de mayo de 2024, a las 21.45, cuando Marcos Natanael Sánchez se presentó junto a otro delincuente que hasta el momento no ha sido identificado en una estación de servicio, ubicada en la zona sur de Rosario, y dejó un mensaje para Di María tras disparar cuatro veces contra el frente vidriado del local.

Un grupo de sicarios disparó contra una estación de servicio y dejó una amenaza para Ángel Di María. (Foto: @belpoliciales)

“Te estamos esperando Di María”, decía el mensaje hecho a mano y con una intimidatoria firma hecha por “Los Rosarinos”.

El delincuente de 21 años fue detenido dos días más tarde y se declaró culpable de esta acción. Por eso, se llevó a cabo un juicio abreviado en el que Sánchez admitió su responsabilidad en el hecho frente al juez.

La defensa del acusado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) acordaron una sentencia de 6 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos cometidos, tanto por los disparos en la estación de servicio, como por el robo de la moto en la que llegó a dicho lugar.

La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario y fue liderada por la jueza Silvia Castelli, acompañada por los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola que resolvieron esta pena por los cargos de intimidación pública, portación de arma (una pistola 9 milímetros con la que disparó en la estación de servicio) y robo agravado.