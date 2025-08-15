Condenaron a 6 años de prisión al hombre que amenazó a Ángel Di María antes de su regreso a Rosario El Fideo vivió lamentables hechos de violencia y en las últimas horas se hizo justicia.

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central generó una revolución en el fútbol argentino. Sin embargo, el crack argentino sufrió varios hechos de violencia que postergaron su sueño durante varios mercado de pases y este viernes se dio a conocer una importante noticia al respecto: condenaron a seis años de prisión a un joven que realizó amenazas contra el futbolista.

El hecho sucedió el miércoles 29 de mayo de 2024, a las 21.45, cuando Marcos Natanael Sánchez se presentó junto a otro delincuente que hasta el momento no ha sido identificado en una estación de servicio, ubicada en la zona sur de Rosario, y dejó un mensaje para Di María tras disparar cuatro veces contra el frente vidriado del local.

“Te estamos esperando Di María”, decía el mensaje hecho a mano y con una intimidatoria firma hecha por “Los Rosarinos”.

El delincuente de 21 años fue detenido dos días más tarde y se declaró culpable de esta acción. Por eso, se llevó a cabo un juicio abreviado en el que Sánchez admitió su responsabilidad en el hecho frente al juez.

La defensa del acusado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) acordaron una sentencia de 6 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos cometidos, tanto por los disparos en la estación de servicio, como por el robo de la moto en la que llegó a dicho lugar.

La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario y fue liderada por la jueza Silvia Castelli, acompañada por los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola que resolvieron esta pena por los cargos de intimidación pública, portación de arma (una pistola 9 milímetros con la que disparó en la estación de servicio) y robo agravado.