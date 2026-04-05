Condenaron al "Popi" y a otro motochorro tras un violento arrebato a una mujer a punta de pistola

Dos hombres fueron condenados por la Justicia tras ser hallados responsables de un robo agravado con el uso de arma de fuego, ocurrido en Rivadavia. Se trata de Braian Ezequiel Ruarte, alias "el Popi", quien recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y Mario Alejandro Pereira, condenado a tres años de prisión en suspenso.

Ambos imputados fueron sometidos a proceso judicial en el marco del legajo iniciado por el Ministerio Público Fiscal.

Ruarte presenta una situación judicial más compleja, ya que deberá comparecer ante la UFI de Flagrancia por una causa vinculada a la portación de arma de fuego, y registra un pedido de captura vigente por el robo de una motocicleta. El sujeto conocido en el ambiente delictivo como "Popi", había sido condenado hace un año tras un violento asalto que tuvo como víctima a María Inés Gioja, hermana de José Luis Gioja. A raíz del nuevo episodio, volverá al Penal de Chimbas.

El hecho por el cual fueron condenados ocurrió el pasado 31 de marzo, alrededor de las 19:00 horas, cuando una mujer de 61 años fue víctima de un violento arrebato mientras caminaba por calle Liniers, entre Roque Sáenz Peña y Cabot.

De acuerdo a la denuncia, la víctima fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió y le sustrajo una bandolera que contenía su teléfono celular, documentación personal, dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y llaves de su domicilio.

La mujer intentó resistirse, pero fue arrastrada por el delincuente, lo que le provocó lesiones leves en su brazo izquierdo. Tras el robo, los sujetos escaparon del lugar, y vecinos que acudieron en su ayuda señalaron que incluso habrían efectuado disparos con un arma de fuego.

A partir de la investigación, personal de la Brigada de Investigación Oeste logró identificar a los autores mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. Finalmente, el 1 de abril fueron localizados en inmediaciones del Teatro del Bicentenario, cuando intentaban cometer otro ilícito.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga y uno de ellos esgrimió un arma de fuego, aunque fueron reducidos sin que se efectuaran disparos, con apoyo de personal de División Ciclista.