El informe forense descartó de forma categórica cualquier signo de violencia o hecho criminal. La víctima era de Santa Lucía y se descompensó a metros del establecimiento educativo al que asistía.

Conmoción en Concepción: se supo de qué murió el chico de 14 años que iba camino a la escuela. Foto: Gentileza

Compartir







El halo de misterio y los rumores vertidos en un primer momento en torno al trágico hallazgo del cuerpo de un menor en las inmediaciones de la Villa Dorrego, en el departamento Capital, terminaron de despejarse en las últimas horas. La autopsia forense confirmó que el adolescente de 14 años falleció a causa de una falla cardíaca fulminante, ratificando la hipótesis de un deceso por causas naturales y descartando de plano cualquier indicio de violencia.

El caso, que inicialmente se vio empañado por versiones erróneas entre los vecinos que sugerían que se trataba de un joven en situación de calle, tomó un giro desgarrador al determinarse su verdadera identidad y contexto. El chico era oriundo del departamento Santa Lucía y el martes por la mañana transitaba por esa zona de Concepción con un destino claro: el colegio al que asistía a diario. El establecimiento educativo se ubica a escasos 100 metros del punto exacto donde el menor sufrió la descompensación en la vía pública, prácticamente a la vuelta de la institución.

Los familiares más cercanos del adolescente brindaron testimonios desgarradores sobre sus últimas horas. Según manifestaron ante las autoridades, el joven había salido con normalidad de su domicilio para dirigirse a cursar y la familia desconocía por completo que padeciera alguna patología cardíaca de base o problema de salud previo, lo que acentuó el impacto y la conmoción en el entorno íntimo.