    • 31 de marzo de 2026 - 14:53

    Conmoción: cuatro personas murieron en un choque frontal

    Todos los fallecidos eran de la localidad de Carlos Casares.

    Las cuatro personas que murieron en el choque en la Ruta 5 eran oriundas de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

    Las cuatro personas que murieron en el choque en la Ruta 5 eran oriundas de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. 

    Foto:

    Cuatro hombres murieron este lunes por la noche en un choque ocurrido en el kilómetro 284 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido bonaerense de 9 de Julio, cuando el vehículo en el que viajaban chocó de frente contra un camión.

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    Las víctimas fueron identificadas como Julio, Federico y Ezequiel Ballestero, y Delfor Aronskin, todos vecinos de Carlos Casares. El hecho se produjo cerca de las 21.50 y es investigado por la Justicia.

    Las cuatro personas que murieron en el choque en la Ruta 5 eran oriundas de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. (Foto: gentileza Cadena Nueve).

    Según los primeros testimonios, el accidente se habría originado cuando un camión con acoplado perdió el control y se desplazó hacia la banquina. Al intentar retomar la calzada, el vehículo realizó un “efecto tijera” y el acoplado quedó parcialmente atravesado sobre la ruta.

    En ese contexto, el Renault Koleos en el que viajaban las víctimas intentó esquivar el obstáculo con una maniobra evasiva, que la llevó hacia la banquina. Sin embargo, al intentar reincorporarse a la ruta, el vehículo terminó impactando de manera frontal contra otro camión que circulaba en sentido contrario, proveniente de Mendoza y que transportaba arena. Como consecuencia del violento choque, los cuatro ocupantes murieron en el acto.

    Tras el siniestro, la Ruta Nacional 5 permaneció completamente cortada en ambos sentidos, mientras trabajaban en el lugar bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia. Las tareas incluyeron rescates, peritajes y ordenamiento del tránsito.

    La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, con la intervención del ayudante fiscal del distrito, quien supervisó las actuaciones en el lugar.

    Las causas del accidente aún se investigan, aunque la principal hipótesis apunta a la pérdida de control del primer camión y la maniobra posterior que desencadenó la tragedia. Las autoridades pidieron evitar la zona y circular con extrema precaución.

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