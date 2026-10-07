Conmoción en General Villegas: murió una nena de 8 años durante una clase de patín

Una profunda conmoción atraviesa a General Villegas por la muerte de una nena de apenas 8 años que participaba de una clase de patín. El trágico episodio ocurrió este martes dentro de las instalaciones del Club Eclipse Villegas , donde una estructura metálica cayó sobre la pequeña y le provocó heridas de extrema gravedad.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la menor se habría enganchado con sus patines en la red de uno de los arcos ubicados en el gimnasio . En esas circunstancias, la estructura se desplomó y la golpeó fuertemente en la cabeza. Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación.

Inmediatamente después del episodio fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de General Villegas . Allí, el equipo médico realizó maniobras para intentar reanimarla, pero pese a los esfuerzos no logró revertir el grave cuadro y se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó un fuerte impacto entre familiares, compañeros, profesores y vecinos de la ciudad. El Club Eclipse comunicó el fallecimiento de una de sus deportistas y expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por lo ocurrido.

Ante la tragedia, la institución decretó duelo institucional y suspendió hasta nuevo aviso todas las actividades deportivas, sociales y administrativas . También manifestó que permanece a disposición de las autoridades para colaborar con las actuaciones destinadas a esclarecer cómo se produjo el accidente.

Desde el club pidieron además prudencia y respeto por la privacidad de la familia. Otras instituciones deportivas y entidades de General Villegas se sumaron a los mensajes de acompañamiento ante una pérdida que generó una fuerte conmoción en toda la comunidad.

Investigan cómo cayó el arco

Tras la muerte de la pequeña se iniciaron actuaciones para establecer en qué condiciones se encontraba la estructura, cómo ocurrió su caída y si existieron responsabilidades vinculadas con el accidente.

Los investigadores deberán reconstruir la secuencia dentro del gimnasio y determinar las circunstancias precisas que provocaron que el arco terminara desplomándose durante la práctica. Mientras continúa la investigación, el Club Eclipse permanece sin actividades y General Villegas atraviesa horas de profundo dolor.