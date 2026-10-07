Conmoción por la muerte de una niña de 10 años

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Una niña de 10 años identificada como G. M. fue hallada sin vida este martes por la mañana en el patio trasero de una vivienda del barrio Cataratas de Puerto Iguazú. La Policía de Misiones investiga el hecho que según las primeras averiguaciones se trataría de un suicidio, aunque realizan distintos trabajos en la escena del crimen y no se descartan ninguna hipótesis.

El episodio fue registrado cerca de las 11.20, cuando el padre de la menor constató que la niña se encontraba en el sector posterior de la vivienda, sin signos vitales. De acuerdo con las primeras actuaciones, la menor habría sido encontrada con una chalina alrededor del cuello, cuyo otro extremo estaba sujeto a un tirante del techo de la galería.

A partir de la intervención policial y judicial, se dispusieron distintas medidas para establecer con precisión las circunstancias que rodearon la muerte. Entre ellas, se realizó el secuestro de un teléfono celular perteneciente a una familiar conviviente, elemento que será incorporado a la investigación.

La causa mantiene abiertas distintas hipótesis y los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo. En ese marco, también comenzaron a ser relevados testimonios de personas del entorno y vecinos del barrio, quienes habrían referido situaciones de violencia que, según esas versiones, se registraban dentro del ámbito familiar, aunque no existirían denuncias formales previas asentadas en las dependencias policiales.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es el antecedente familiar de la madre de la niña, quien habría fallecido hace aproximadamente tres años en circunstancias similares. Este dato será analizado dentro del contexto general de la investigación y deberá ser corroborado mediante las actuaciones correspondientes.