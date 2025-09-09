Conocido empresario se accidentó en su bicicleta MTB Sufrió un grave accidente en bicicleta que le causó una severa lesión medular y lo mantiene internado

La comunidad empresarial y la sociedad del Valle de Uco, Mendoza, se encuentran conmocionadas tras el grave accidente que sufrió Juan Roth, un reconocido empresario y actual presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán.

Roth sufrió una severa lesión medular mientras practicaba ciclismo en la zona de Alto Verde, una ruta que recorría con frecuencia.

El incidente ocurrió a primera hora de la mañana. Según los primeros informes, el empresario habría perdido el control de su bicicleta en un tramo de descenso, impactando violentamente contra el suelo.

El golpe le habría provocado una lesión en la columna vertebral que lo dejó sin movilidad en sus extremidades. El rápido accionar de equipos de emergencia, incluyendo rescatistas de cuerpos especiales y bomberos, fue crucial para estabilizarlo en el lugar del accidente.

Juan Roth

Desde la Cámara de Comercio de Tunuyán se emitió un comunicado oficial confirmando la noticia y expresando el profundo pesar que ha generado en el sector.

Tras ser rescatado, Juan Roth fue trasladado de urgencia al Hospital del Carmen, en la ciudad de Mendoza. Actualmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Los médicos están evaluando su estado con sumo cuidado y determinando los pasos a seguir. Se ha informado que su situación es crítica y que una intervención quirúrgica es inminente para intentar mitigar los daños y preservar su vida.